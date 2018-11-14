У Швейцарії виставили на аукціон коштовності Марії-Антуанетти

У Женеві 14 листопада відбувся аукціон, серед лотів якого були коштовні прикраси французької королеви XVIII сторіччя Марії-Антуанети.

Ці коштовності не показували публіці близько 200 років, повідомляє агентство AFP.

Прикраси дружини Людовіка XVI входять до колекції королівської династії Пармських Бурбонів.

Аукціонний дім Sotheby's, який виставить цю колекцію на продаж 14 листопада у Женеві, називає її «однією з найважливіших колекцій королівських коштовностей, які коли-небудь з’являлись на ринку».

Серед прикрас, які продає дім Пармських Бурбонів, особливо виділяються підвіска з перлами і діамантами, діамантові сережки та каблучка з ініціалами, які належали Марії-Антуанетті.

Зазначається, що у цю каблучку також поміщено пасмо волосся королеви. Найкоштовніший експонат, підвіску, оцінюють у 2 мільйони доларів.

Марія-Антуанетта — дочка імператора Священної Римської Імперії Франца І і дружина французького короля Людовіка XVI. Під час правління її чоловіка почалась Велика французька революція. Вона таємно вивезла свої коштовності до своєї родини в Австрію незадовго до того, як її стратили на гільйотині у 1793 році у віці 37 років.