У Словаччині вперше судять за участь у бойових діях на окупованому Донбасі проти України

Звинувачення у справі про участь у бойових діях на сході України, на боці російських гібридних сил, уперше висунули (заочно) громадянинові Словаччини.

Про це на початку тижня повідомила словацька поліція, передає Радіо Свобода.

За даними слідства, місцевий житель на ім’я Маріо Р., прізвище якого не розголошують, воює на боці контрольованих Росією бойовиків з липня 2015 року. Звинувачення стверджує, що він і зараз воює за так звану «донецьку народну республіку».

Справу проти цього громадянина (NAKA PPZ). Його звинувачують в участі у бойових діях у «складі організованої озброєної групи на території іншої держави». У повідомленні також мовиться, що це «перший випадок, коли громадянинові Словацької Республіки висувають звинувачення за участь у боях на території України проти українського війська».

У разі повернення на батьківщину, обвинуваченому загрожує позбавлення волі терміном від двох до восьми років, повідомляє словацька поліція.

Чеське популярне інтернет-видання Novinki.CZ, не розкриваючи особи Маріо Р., все ж наводить деякі подробиці про нього. За інформацією видання, це «колишній скінхед із містечка Банська Бистриця, який уже був засуджений у Словаччині за 7 злочинів». Видання наводить «цитату розмови» з цим Маріо Р., не повідомляючи, де і за яких обставин зв’язувалося з ним. На запитання, «чи застрелив він когось в Україні», той відповів, що застрелив «тільки фашистів». За даними видання, «на Донбасі воювали чи воюють принаймні четверо громадян Словаччини».

Серед десятків тисяч бойовиків на Донбасі, що протистоять українським урядовим військам, окрім кадрових військовослужбовців із Росії, воюють також найманці з цієї та низки інших країн, зокрема, Бразилії, Білорусі, Італії і Сербії, зазначає видання.

Раніше суд у Белграді виніс 28 вироків проти громадян Сербії, які брали участь у війні в Україні. Прокуратура Сербії повідомила Радіо Свобода, що порушила справу проти 45 осіб, яких обвинувачують в участі у війнах за кордоном, а справу в організації участі в таких війнах порушили проти двох осіб.