У Вінниці на території заводу "Кристал" вперше відбудеться фестиваль "Air ГогольFest"

Два дні й одну ніч з 17 на 18 листопада вінничани матимуть можливість насолодитися сучасним мистецтвом, яке підготували організатори мультидисциплінарного фестивалю «Air ГогольFest». Багатовекторна подія, яка обіцяє «прокачати» Вінницю, буде наповнена театральними, музичними, візуальними, освітніми заходами. Кульмінаційним ядром стане композиція з актуальних та останніх проектів Центру сучасного мистецтва «ДАХ», який презентує свої найкращі, відомі у всьому світі, продукти: виступ кабаре-гурту DakhDaughters, соціального кабаре «ЦеШо» та виставу «Парадокси злочину» – драму абсурду від режисера Влада Троїцького.

«DakhDaughters – це проект вже з повноцінною міжнародною історією та множиною міжнародних турів та колаборацій. «ЦеШо», як молодий ДАХівський проект, який зараз завершує свій перший півторамісячний тур США. Буде представлена нова музично-драматична вистава Влада Троїцького за п’єсою геніального драматурга KLIMа «Парадокси злочину». Це дуже свіжий театральний проект, який був створений у колаборації акторів нової генерації ДАХу з німецькою режисеркою та англійським режисером, прем’єрна серія якого була показана у Вісбадені в кінці жовтня 2018 року. Далі – це потужна музична програма з якісними проектами сучасної української музики», – деталізує програму директор фестивалю Максим Демський.

У рамках театральної програми буде представлено австрійську мультидисциплінарну виставу «Bauhaus Tanzt» та проект театральної колаборації України, Німеччини та Великої Британії «TRANZYT». Учасниками музичної програми стануть SINOPTIK, OY SOUND SYSTEM, TIK TU, Latexfauna, Ціаністий кафель та інші. Протягом всього фестивалю на території заводу «Кристал» будуть представлені художні інсталяції та виставки, відбуватимуться перформанси та майстер-класи. А в ніч з 17 на 18 листопада пройде GOGOLNIGHT – андеграунда музично-художня вечірка по найкращим канонам ГОГОЛЬFEST. Не забули організатори і про дітей – їм покажуть мультимедійну лялькову виставу за казкою Кіплінга «Кіт, що гуляє сам по собі» від театру анімаційного мистецтва «ТАМ». Візуальний простір фестивалю створюють Вольдемар Клузько та Олександр Никитюк з проектом «Кухня».

Фестиваль відбудеться за підтримки Українського культурного фонду, Вінницької міської ради, БФ «Подільська громада». Вхід – за квитками. Детальніша інформація на сторінці фестивалю у Facebook.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця