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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Уряд створив Держслужбу у справах ветеранів

14 листопада, 2018 - 14:58
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Кабінет міністрів України сьогодні створив Державну службу України у справах ветеранів замість Державної служби у справах ветеранів війни та учасників Антитерористичної операції.

Відповідне рішення було сьогодні схвалено на засіданні уряду без обговорення.

Згідно з проектом рішення сьогодні була ліквідована Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО.

Вказано, що апарат держслужби та територіальних органів держслужби налічуватиме 150 осіб.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Верховна Рада звернулася до Кабінету міністрів щодо створення Міністерства України у справах ветеранів, яке має стати центральним органом виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни. За відповідну постанову народні депутати віддали 241 голос.

У березні цього року в Кабміні говорили, що за місяць планують створити Міністерство у справах ветеранів, але його досі не створено.

Джерело: УНН

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