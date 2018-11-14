Вінничани на візках виграли Гран-прі на міжнародному інклюзивному фестивалі у Грузії

6–12 листопада в Тбілісі проходив І Міжнародний фестиваль-конкурс пісні, танцю та мистецтв осіб з особливими потребами «Іверія – Брілліант», у якому взяли участь понад 600 учасників з різних країн світу. Україну представляли сім претендентів на перемогу. Гран-прі здобула танцювальна пара на візках Наталія Видайко та Сергій Рогаль. Кілька днів вони готувалися до конкурсу з вінницьким тренером Тетяною Клименко. Журі представили дві танцювальні композиції – запальний рок-н-рол, який вивів їх у фінал, та романтичний український вальс. Він і приніс танцюристам перемогу.

Відпочивати танцювальна пара не збираються. Попри те, що мешкають у різних містах – Наталка з Вінницької області, а Сергій з Хмельницького, вони вже складають плани і починають готуватися до нових конкурсів у Польщі та Болгарії. Єдине про що хвилюються, де знайти гроші на поїздку.

«На фестиваль в Грузії потрібно було 100 тисяч гривень, половину цієї суми виділила Вінницька міська рада, решту збирали з миру по нитці. Напередодні конкурсі у мене ще й візок поламався, думала, ну все – залишаюся вдома. Але, на щастя, знайшовся меценат, народний депутат, який за кілька годин вирішив мою проблему і я не боялася, що візок може підвести у найвідповідальніший момент, – розповідає Наталія. – Фестиваль був розкішним: багато учасників, різні номінації, вікові групи – на такій події ми були вперше. На перемогу навіть не сподівалися, хвилювання було шалене, коли оголошували переможців. Коли сказали, що ми взяли Гран-прі, то плакали і сміялися водночас. Ми прагнули показати, що люди з інвалідністю нічим не відрізняються від звичайних людей, вони також можуть і люблять танцювати. Щиро вірю, що наш приклад надихне хоча б когось одного рухатися вперед, не ховатися вдома, а працювати на користь суспільства».

Організовувала поїздку на Міжнародний фестиваль-конкурс пісні, танцю та мистецтв осіб з особливими потребами «Іверія – Брілліант» Вінницька обласної організації Всеукраїнської організації «Союз організацій інвалідів України».

Олеся ШУКЕВИЧ, Вінниця, фото – Наталії Видайко