Вірменія звинуватила "дочку" "Газпрому" в ухиленні від оплати податків

Комітет державних доходів Вірменії у середу заявив про виявлення в компанії "Газпром Вірменія" значних фінансових порушень. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу Комітету.

"Перевірки показали, що компанія ("Газпром Вірменія" - ред.) зробила деякі порушення і не виплатила податки в особливо великих розмірах. Зокрема, компанія "Газпром Вірменія" у 2016 і 2017 роках надала невірні дані про прибутковий податок і ПДВ, унаслідок чого виплатила в держбюджет на кілька мільярдів драмів (мільйонів доларів - ред.) менше податкових зобов'язань", - йдеться у повідомленні.

Порушено кримінальну справу про ухилення від сплати податків, мит або інших обов'язкових платежів (ст. 205 Кримінального кодексу Вірменії). Наразі визначаються завдані державі збитки, проводиться робота з виявлення корупції у сфері споживання природного газу.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не виключав, що в схемі поставок російського газу споживачам Вірменії існують корупційні ризики. "Громадяни Вірменії сьогодні не відчувають, що отримують з Росії дешевий газ. Причиною тому може бути неефективне управління, у тому числі корупційні ризики. Думаю, російська влада з розумінням поставиться, якщо ми почнемо серйозно вивчати це питання", - заявляв Пашинян у парламенті, відповідаючи на запитання депутатів після презентації програми нового уряду.

Пашинян також повідомляв, що на зустрічі з президентом Росії домовився вивчити увесь механізм ціноутворення на природний газ, який поставляється в республіку.