Власники ID-карток зможуть без проблем голосувати на виборах президента

14 листопада, 2018 - 16:20
У власників ID-карт не виникне жодних проблем при голосуванні на майбутніх виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби.
У повідомленні наголошують, що паспорт громадянина України у формі ID-карти є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
Цей документ дозволяє громадянам, які досягли 18 років, отримати виборчий бюлетень на виборчих дільницях та надає право голосу на президентських виборах.
Нова ID-картка використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорта громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше.
Джерело: День