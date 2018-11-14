Власники ID-карток зможуть без проблем голосувати на виборах президента

У власників ID-карт не виникне жодних проблем при голосуванні на майбутніх виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба Державної міграційної служби.

У повідомленні наголошують, що паспорт громадянина України у формі ID-карти є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

Цей документ дозволяє громадянам, які досягли 18 років, отримати виборчий бюлетень на виборчих дільницях та надає право голосу на президентських виборах.

Нова ID-картка використовується в Україні нарівні з попереднім зразком паспорта громадянина України у формі книжечки (зразка 1994 року), що видавався громадянам раніше.