Вселенський патріарх Варфоломій звернувся до українців

Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні і заявив про рішення надати автокефалію Українській церкві.

"Константинопольська Церква Матір, спілкується з усіма Вами з тягарем на серці, в молитві згадуючи Голодомор Українського Народу, трагічну та нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного та жорстокого голоду," - цитує звернення Варфоломія сайт Української православної церкви в США, передає Новое время.

У 1932-1933 роках від голоду загинуло понад 10 млн людей, що становить приблизно чверть населення нинішньої України. Пік Голодомору припав на весну 1933 року. За даними дослідників, демографічні наслідки Голодомору відчутні і донині: якби не було голоду в 1932-1934 роках, чисельність населення в Україні зараз була б більше на 4 млн осіб.

Вселенський патріарх зазначив, що неприпустимою є ситуація, коли український народ страждає і шукає рішення церковних проблем, які "мучать його протягом століть".

"Ми втручаємося, тому, що це є наш обов'язок – виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх та виключно з наднаціональних критерій – заради істини і традицій Церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності Православ'я, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади", - підкреслюється у зверненні.

Виходячи з цього, Вселенський престол вирішив надати автокефалію "багатостраждальній Православній церкві в Україні, щоб вона приєдналася до повноти Православ'я в єдності і внутрішньому мирі".

11 жовтня Синод Константинопольського патріархату ухвалив історичне рішення про скасування акта про тимчасову передачу Московському патріархату Київської митрополії, створення в Києві стравропігії та визнання канонічними предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ, що є важливою віхою на шляху надання автокефалії Української церкви.

За словами предстоятеля УПЦ КП Філарета, томос буде отримано після обрання предстоятеля патріархату на об'єднавчому соборі.

15 жовтня Синод РПЦ ухвалив рішення відмовитися від євхаристійного спілкування з Константинополем через підготовку Фанаром автокефалії Української православної церкви.Тепер за молитву в "заборонених" храмах Константинопольського патріархату священнослужителів Російської православної церкви чекає покарання, а віряни будуть зобов'язані покаятися в цьому гріху на сповіді.

Крім того, глава РПЦ Кирило заявив, що Константинопольський патріархат, визнавши канонічність УПЦ КП і УАПЦ, впав у розкол.

Константинопольський патріархат не буде розривати відносин із Російською православною церквою і продовжить поминати Московського патріарха в порядку, встановленому в диптиху.

Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що РПЦ рано чи пізно буде змушена змиритися з рішеннями Синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Архієпископ Тельміський Іов в інтерв'ю ВВС заявив, що з 11 жовтня 2018 року ієрархи всіх українських церков в очах Фанара мають однаковий статус - кліриків Вселенського престолу. Таким чином, з канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує.

Владика Іов зазначив, що Вселенський патріарх має абсолютне право проголошувати автокефалію, це його привілей, якщо ж РПЦ сумнівається щодо цього, вона повинна відректися від власної автокефалії. Іов припустив, що стосовно РПЦ будуть застосовані "певні рішення" у разі продовження опору автокефалії Української церкви.