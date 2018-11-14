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ЄК пропонує змінити енергетичне законодавство ЄС через "Північний потік-2"

14 листопада, 2018 - 16:53
Фото: Reuters

Пропозиція Єврокомісії щодо поправок до енергетичного законодавства покликана надати більше повноважень ЄС у проекті газопроводу "Північний потік-2", заявив офіційний представник ЄК Маргарітіс Схінас.

"Щодо "Північного потоку-2" наша позиція цілком відома. Ми про це говорили й повторювали. Ми наголошували на комерційному характері цього проекту. Ми сказали, що є прогалини в законодавстві Євросоюзу, які, якщо їх усунути, дадуть нам змогу мати вагоміший голос", - сказав прес-секретар у середу на брифінгу в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми запропонували мандат, який дав би можливість Європейській Комісії мати більше важелів у цьому проекті", - пояснив М.Схінас.

"Усе це на столі. Не думаю, що треба робити щось набагато більше", - зазначив представник ЄК.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, сполучивши постачальників у Росії зі споживачами в Європі, його довжина становитиме понад 1,2 тис. км. Пропускна спроможність сягатиме 55 млрд куб. м газу на рік. Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

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