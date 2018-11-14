ЄК виділила близько €43 млн на підтримку Греції з питань міграції

Єврокомісія у середу ухвалила рішення щодо виділення в розпорядження Міжнародній організації з міграції термінової додаткової допомоги у 43,7 млн євро на підтримку Греції, яка стикається із міграційними викликами.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Європейської комісії.

"Грант буде спрямований на надання тимчасового помешкання 6 тисячам шукачам притулку та біженців... Допомогою скористаються найбільш вразливі категорії мігрантів у Греції, що особливо важливо з огляду на наближення зимових місяців", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна допомога, яку Єврокомісія надала Греції для вирішення міграційних питань, з 2015 року сягнула 1,6 млрд євро.