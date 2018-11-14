ЄК затвердила карти Європейської транспортної мережі TEN-T в Україні

Європейська Комісія прийняла рішення затвердити карти Транс'європейської транспортної мережі (основна мережа TEN-T) у країнах Східного партнерства, серед яких - Україна.

Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури на офіційному сайті.

"Українська транспортна мережа вперше стає частиною стратегічних транспортно-логістичних коридорів Євросоюзу", - наводиться коментар голови Мінінфраструктури Володимира Омеляна.

За його словами, це важливий крок на шляху інфраструктурної євроінтеграції України, який свідчить, що Євро комісія розглядає українську інфраструктуру як невід'ємну складову транспортно-логістичної системи ЄС.

"У Ради і Європейського парламенту є два місяці на перевірку, перш ніж акт може набути чинності", - йдеться на офіційному сайті ЄК у зв'язку з ухваленням цього рішення.

Крім України, карти TEN-T затверджені також для Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови.

Як повідомлялося, в листопаді 2017 року Україна і ЄС підписали документ про поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну.