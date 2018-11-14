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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США пройде у Вашингтоні в оновленому форматі

14 листопада, 2018 - 19:30
Фото:usa.mfa.gov.ua (Президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, 11 травня 2017 року)

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 14 листопада розпочне робочий візит у США, де має зустрітись з державним секретарем Майком Помпео.

Про це повідомляє прес-служба МЗС на офіційному сайті.

Як зазначається, головною метою візиту є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Захід пройде під спільним головуванням глав зовнішньополітичних відомств України і США.

Окрім того, Клімкін проведе переговори з Державним секретарем США Майклом Помпео, а також зустрінеться з провідними американськими законодавцями та представниками американського експертного середовища.

Міністр закордонних справ України перебуватиме в США з 14 по 16 листопада.

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