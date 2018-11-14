Жодна з країн G20 не виконує умови Паризької угоди

Більшість країн «Великої двадцятки» продовжують використовувати горюче паливо, що суперечить умовам Паризької кліматичної угоди для стримування росту глобальної температури. Серед усіх країн лише Індія почала втілювати ці умови.

Про це повідомила організація з контролю за кліматичною політикою країн G20 Climate Transparency.

За підрахунками організації, за теперішніх умов до кінця 21 століттясвітова температура підніметься щонайменше на 3,2 градуси за Цельсієм.

Зауважується, що якби світ прийняв кліматичні норми Росії, Саудівської Аравії та Туреччини, то планета зіштовхнулась б з 4-градусним потеплінням.

Організація наголосила, що з нинішніми темпами, з якими розвинуті країни реагують на глобальне потепління, поставлених Паризькою угодою цілей досягнути можливо.

«Країни G20 мають скоротити наполовину свої викиди до 2030 року, щоб потепління не перевищило 1,5 градуси», — заявив Ян Бюрк, один з авторів звіту, передає Громадське.

Експерти організації відзначили окремі країни, зокрема Британію і Францію, за дотримання зобов'язань щодо звільнення від залежності від викопного палива, але наголосили, що решта країн G20 все ще багато вкладають у добуток копалин. Ця сума складає близько 444 мільярди доларів на рік, за даними дослідження аналітичного центру ODI за 2015 рік.

Звіт опублікували за тиждень до початку саміту країн «Великої двадцятки» в Аргентині 30 листопада.

Паризька угода — міжнародна угода 2015 року, яка регулює заходи зі зменшення викидів вуглекислого газу. Відповідно до неї, індустріально розвинуті країни мають вжити всі можливі заходи до 2020 року заради стримання росту глобальної температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія до кінця сторіччя.