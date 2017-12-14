Адвокат причетного до смертельної ДТП у Харкові оскаржуватиме останнє рішення суду

Захист водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, підозрюваного в смертельній ДТП в центрі Харкова, має намір подати апеляцію на рішення суду про продовження на 60 днів арешту. Про це в коментарі Інтерфакс-Україна заявив адвокат Дронова Сергій Перепелиця.

"Ми погодилися б на цілодобовий домашній арешт, з можливістю відвідування лікарів і можливістю за дозволом слідчого відвідувати медичні установи", - сказав адвокат.

Нагадаємо, 13 грудня суд продовжив арешт другого підозрюваного у справі смертельної ДТП в Харкові Геннадію Дронову на два місяці без можливості внесення застави.

Зазначимо, Зайцева визнала провину у смертельній ДТП у Харкові.