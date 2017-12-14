Американські винищувачі перехопили російські Су-25 над Сирією

Американські винищувачі перехопили два російські Су-25, які залетіли в координований коаліцією повітряний простір східного берега річки Євфрат в Сирії.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, в інциденті брали участь два літака F-22, які випустили сигнальні ракети в якості попередження. Після цього російські штурмовики вилетіли з району.

"Після перетину деконфліктної лінії російські Су-25 були негайно перехоплені двома F-22A, що забезпечують повітряне прикриття для наземних військ-партнерів, які здійснюють операції в боротьбі з "Ісламською державою", - сказав представник Центрального командування ВПС США підполковник Даміен Пікарт.

За його словами, F-22 провели багаторазові маневри, щоб переконати Су-25 залишити район, в тому числі випустили сигнальні ракети в безпосередній близькості від російського літака.

Крім того, американські пілоти неодноразово намагалися зв'язатися з росіянами по аварійному каналу, щоб повідомити про необхідність покинути даний район.

Пікарт звинуватив російських пілотів в небезпечних маневрах під час зустрічі.

"Один Су-25 пролетів настільки близько до F-22A, що йому довелося агресивно маневрувати, щоб уникнути зіткнення в повітрі", - сказав він.