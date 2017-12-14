Аваков про план деокупації Донбасу: Нацгвардія має бути напоготові

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Нацгвардія має бути готова взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу в рамках мирного плану деокупації.

За словами Авакова завдання Нацгвардії - охороняти права і свободи громадян, забезпечувати публічний порядок та припиняти незаконну діяльність, повідомляє прес-служба МВС.

"Гвардія, як і інші правоохоронні органи, завжди будуть поза політикою. Її завдання охороняти права і свободи громадян, забезпечувати публічний порядок та припиняти незаконну діяльність. Вони також повинні бути готові взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях в рамках мирного плану по деокупації", - сказав Аваков.

Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада України попри спроби зірвати голосування, підтримала в першому читанні один із президентських законопроектів про реінтеграцію Донбасу.

Прийнятий законопроект про відновлення державного суверенітету на Донбасі проголошує ключовим мирний, політико-дипломатичний шлях, а також підсилює позицію України в питанні можливої миротворчої місії ООН на Донбасі.