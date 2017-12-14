До Львова прибули 12 поранених бійців: вони потребують допомоги

12 грудня борт із 12 пораненими військовослужбовцями приземлився у Львові. Каретами швидкої допомоги бійців доправили до шпіталю, передає "5 канал".

Прибули поранені з Дніпра, де їх раніше прооперували та стабілізували. Нині медики оцінюють стан пацієнтів як середній та тяжкий. Четверо із бійців не можуть самостійно пересуватися.

Усі постраждали під час війни на сході. Більшість – мають мінно-вибухові травми. У госпіталі військові проходитимуть курс лікування та реабілітацію. Волонтери вже організували збір харчів для поранених. Попередній такий борт із пораненими приземлився у Львові два тижні тому.

"Є хлопці, в яких проблеми з зубами. Тому потрібні такі дитячі пюре, щоб вони могли їсти, соки, йогурти, банани, яблука, цукерки, печиво хлопці дуже люблять", – уточнила волонтерка Наталія Бандило.