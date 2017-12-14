ДПСУ перевіряє інформацію про затримання на території окупованого Криму 2 українців

Державна прикордонна служба України перевіряє інформацію про затримання на території окупованого Криму двох українців. Про це повідомив помічник глави служби Олег Слободян, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми поки що перевіряємо цю інформацію, не можемо ні підтвердити, ні спростувати. З російськими прикордонниками ми контактів не підтримуємо і не можемо стверджувати, чи правдива ця інформація чи це чергова провокація", - сказав він.

Раніше в російських ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники ФСБ затримали в пункті пропуску двох українців, які були оголошені в розшук російськими силовиками. Одного з затриманих підозрюють у зберіганні і виготовленні наркотиків, другого - у використанні рабської праці.