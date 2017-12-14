ДТП у Харкові: Дронову продовжили утримання в СІЗО на два місяці

Другому фігуранту у справі про смертельну ДТП у Харкові Геннадію Дронову продовжили термін утримання в СІЗО на 2 місяці. Про рішення Київського райсуду Харкова розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, пише Укрінформ.

"Клопотання задовольнили: утримання під вартою без застави до 10 лютого", - зазначила Дубовик.

За її словами, суд зобов'язав слідчого забезпечити медобстеження Дронова.

Що стосується суду, то, як сказав під час обговорення особистості підозрюваного його адвокат Перепелиця, у Дронова є стара мати, їй 81 рік: "У СІЗО стан Дронова погіршився, медообстеження йому не проводився, "швидку" не викликали. Для нього досить цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета".

У той же час, за словами слідчого Волкова, Дронов не визнає себе винним, кілька разів міняв свідчення і може симулювати поганий стан здоров'я: "З урахуванням ризиків прошу для нього продовження арешту ще на два місяці".

Нагадаємо, Зайцева визнала провину у смертельній ДТП у Харкові .