ФРН збільшила підтримку інвестиційної структури західних Балкан на €600 тис.

Інвестиційна структура Західних Балкан (WBIF) поповнилась на майже на 600 тис євро. Про таку суму фінансової підтримки Німеччини повідомило МЗС країни, передає Укрінформ.

«WBIF зарекомендувала себе як ефективний інструмент в рамках підтримки ЄС у вступ держав західних Балкан. Тому Міністерство Закордонних справ Німеччини вирішило збільшити підтримку WBIF в цьому році одноразово майже на 600 тис євро до 1,6 млн. євро», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Федеральний уряд підтримує процес прилучення шести країн західних Балкан до Європейського Союзу і настійно підкреслює інтерес, який має Німеччина до поліпшення економічної динаміки держав.

"Наближення цих країн до цінностей ЄС також вносить значний внесок у їх подальший демократичний, правовий та економічний розвиток... Здійснення і успіх важливих реформ в країнах Західних Балкан відповідає німецьким інтересам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: інвестиційна структура для країн Західних Балкан була заснована за спільної ініціативи Європейської комісії, Банку розвитку Ради Європи, Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку в грудні 2009 року. Німеччина внесла раніше в неї внески у розмірі 11 млн. євро. Найбільшими кредиторами, крім ФРН, є Норвегія, Швеція і Австрія.

Нагадаємо, ФРН виділить півмільйона євро на гуманітарні проекти ВООЗ.