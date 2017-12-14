Гройсман назвав децентралізацію влади одними із пріоритетів 2018 року

Асоціація міст України провела у Національному прес-клубі реформ зустріч для журналістів регіональних ЗМІ України з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом на тему «Децентралізація: підсумки та досягнення 2017 року, завдання на наступний рік».

Прем’єр-міністр презентував основні показники Державного бюджету України на 2018 рік та відповів на запитання журналістів. Він, зокрема, наголосив, що ріст ВВП у наступному році заплановано на рівні 3%, а інфляції – до 9%. Дохідна частина бюджету запланована у сумі 1155 млрд. грн, що на 181 млрд. грн. більше цьогорічного показника.

Серед пріоритетів 2018 фінансового року – збільшення видатків на обороноздатність країни на 25 % (165.3 млрд. грн), будівництво доріг – 46.7 млрд. грн., а це 4000 км. оновлених доріг і 50 мостів. Підтримка аграрного сектора складе 7.3 млрд. грн., з них 4 млрд - на розвиток тваринництва і по 1 млрд. на підтримку малого фермерства та здешевлення вітчизняної сільгосптехніки. Для потреб освіти буде спрямовано 219.1 млрд. грн., з них 1 млрд. на модернізацію початкової школи. Видатки на науку зростуть на 28 %, а для розвитку фундаментальних прикладних досліджень буде спрямовано 7.7 млрд.

У наступному році стартує медична реформа, яка передбачає запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров’я – замість фінансування медзакладів вводиться оплата фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. «Гроші йтимуть за пацієнтом – людина звертається в медичний заклад , до конкретного лікаря за допомогою, а держава перераховує кошти в медзаклад, у якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він має власну практику», - наголосив В.Гройсман. Медична галузь країни отримає у 2018 році 115.2 млрд. грн., з них 1 млрд. на програму «Доступні ліки».

Керівник уряду В. Гройсман наголосив, що децентралізація влади – один з пріоритетів 2018 року. На його переконання, децентралізація сприяє фінансовому зміцненню територіальних громад. Наступного року ресурс місцевих бюджетів складе 556.1 млрд. грн, що на 15.1% більше цьогорічного. У бюджеті передбачено спрямувати у Державний фонд регіонального розвитку в обсязі 6 млрд. грн, окрема субвенція на розвиток інфраструктури об’єднаних громад складе 1.9 млрд. грн, цільова субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів - 5 млрд. грн. Наступного року буде побудовано 2000 нових об’єктів у громадах – школи, дитсадочки, басейни, громадський простір. Що саме будувати будуть вирішувати самі громади, оскільки на місцях видніше, що найперше потрібно будувати та розвивати. У головному кошторисі країни на 2018 рік враховано міжбюджетні трансферти в обсязі 308.4 млрд. грн. для 1288 місцевих бюджетів ( з них 665 - бюджети ОТГ), які мають взаємостосунки з Держбюджетом.

Після презентації головного фінансового документа країни прем’єр-міністр відповів на численні питання журналістів. Зокрема, відповідаючи на питання, «коли уряд зніме штучні перепони на шляху до створення об’єднаних територіальних громад на Закарпатті», відповів: «Я думаю, що питання об’єднання громад важливе і якщо хтось його намагається гальмувати, то робить неправильно. Я проаналізую, що відбувається конкретно, і подумаю, як бути корисним для об'єднаних територіальних громад області».

Василь Ільницький, Ужгород