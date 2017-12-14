Гуманітарна ситуація на Донбасі є найгіршою за три роки, - Держдеп США

Офіційний Вашингтон занепокоєний різким погіршенням гуманітарної ситуації на Донбасі у зв’язку з обстрілами та захопленням проросійськими силами території з об’єктами цивільної інфраструктури.

Про це заявила у середу речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає Укрінформ.

«У Донецьку продовжують мати місце атаки проти цивільної інфраструктури. Прикро, що ми маємо реагувати на це знову»,- наголосила Науерт.

Вона підкреслила, що ситуація на сході України не покращується.

«Сполучені Штати Америки продовжують бути глибоко занепокоєними ескалацією насильства й погіршенням гуманітарної ситуації на сході України»,-заявила представник Держдепу.

При цьому вона нагадала що в листопаді Держдепартамент уже висловлював свою стурбованість щодо обстрілів фільтраційної станції неподалік Донецька.

«Зараз ця станція залишається у небезпеці»,- зауважила Науерт.

Крім того, за її словами, очолювані Росією сили захопили ще одне підприємство неподалік, що разом зі станцією забезпечують питною водою і теплом 345 тисяч людей. У цьому зв’язку вона підкреслила, що така загроза постачання води й тепла недопустима в холодну пору року.

«Очолювані Росією сили повинні негайно відступити з нових позицій навколо очисної станції. Ми знову закликаємо Росію припинити артилерійські й ракетні обстріли українських мирних районів і дотримуватися режиму припинення вогню, передбаченого Мінськими домовленостями»,- наголосила представник США.

Вона також підкреслила, що гуманітарна ситуація на сході України «досягла найгіршого стану за останні три роки».

«Ми закликаємо Росію зробити негайні кроки з урегулювання гуманітарної кризи шляхом виведення своїх сил, а також згоди на надійну миротворчу місію ООН", - заявила представник Держдепу.