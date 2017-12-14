Канада наступного року виділить близько $65 млн в на оборонну підтримку в Україні

Наступного року Канада витратить близько 65 млн канадських долларів на оборонну підтримку в Україні. Про це розповів посол Канади в Україні Роман Ващук, передає УНН.

“Ми не маємо такого роду програми бюджету, як у Сполучених Штатах, ми маємо програму своєї військової місії, вона продовжує свою дуже активну діяльність. Приблизна вартість їхньої діяльності — близько 45 млн канадських долларів”, — зазначив посол.

За його словами, окрім безпосередньої військової діяльності, Канада також фінансує підтримку кадрової підготовки цивільних безпекових кадрів.

“Ну і наша програма навчання цивільних органів безпеки наших поліцейських — ми маємо близько 20 канадських поліцейських які постійно працюють з нашими українськими колегами, — на рік це також виходить близько 10-12 млн долларів. Це те, що передбачено на наступний, 2018 рік”, — сказав Ващук.