Консультативна місія ЄС передала Нацполіції 30 позашляховиків

Консультативна місія ЄС (КМЄС) передала Національній поліції України 30 позашляховиків Nissan Patrol, призначених для груп реагування патрульної поліції у важкодоступних регіонах України.

Про це повідомляється на сайті КМЄС, пише ЄП.

"Ми тісно співпрацюємо з Національною поліцією щодо покращення надання послуг у сільській місцевості та невеликих містах. Починаючи з 2015 року, через консультації та тренінги, ми беремо активну участь у створенні груп швидкого реагування в таких районах. Автомобілі, які ми передаємо, є продовженням нашої співпраці. Завдяки цим позашляховикам, важкодоступна місцевість та несприятливі погодні умови не стануть на заваді для якісної роботи поліції" - заявив голова КМЄС Кястутіс Ланчінскас.

Автомобілі працюватимуть в Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Вони дадуть можливість, наприклад, легше діставатися гірських сіл або допомагатимуть у боротьбі з незаконним видобутком бурштину. Окрім того, присутність поліції у віддалених районах сприятиме розвитку туризму.

Передані позашляховики раніше були на службі в місії ЄС в Косово (EULEX), яка наразі скорочується. Автомобілі пройшли повний технічний огляд та готові до використання в Україні за будь-яких погодних умов: сніг, ожеледиця, злива.

Церемонія передачі автомобілів Nissan Patrols відбулася за участі Кястутіса Ланчінскаса, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Нацполіції України Сергія Князєва. Найближчим часом ці позашляховики відправляться у відповідні регіони, де негайно почнуть використовуватись за призначенням.