Корбану можуть змінити процесуальний статус, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував повернення в Україну колишнього лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана.

В інтерв’ю телеканалу ZIK Луценко зазначив, що з юридичної точки зору Геннадій Корбан є судимим.

Луценко також додав, що всі інші справи, в яких проходив Корбан, були проаналізовані.

Зараз, за його словами, у ГПУ немає достатньо доказів, аби висунути йому нові обвинувачення.

"Якщо в нас буде достатньо доказів, то я не виключаю, що може бути змінено його процесуальний статус...Я дуже сподіваюся, знаючи Геннадія, що він всю свою енергію направить на будівництво країни. Ще раз кажу, люди, які помилилися і свого часу порушили закон не повинні бути ізгоями. Також ніхто не повинен мстити", - сказав Луценко.

Нагадаємо, 13 грудня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Геннадій Корбан повернувся в Україну.