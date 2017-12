Лідери ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на півроку

Лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Лідери ЄС дали зелене світло, щоб продовжити економічні санкції ЄС проти Росії ще на 6 місяців. Офіційний переклад на наступному тижні", - написав Йозвяк.

Eu leaders given green light to extend the EU’s economic sanctions on #Russia by another 6 months. Official roll over next week. #Ukraine #Russia #Crimea #Euco

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 14, 2017