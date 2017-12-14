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Лідери ЄС схвалили продовження санкцій проти РФ на півроку

14 грудня, 2017 - 20:53
Фото Reuters

Лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України. 

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

"Лідери ЄС дали зелене світло, щоб продовжити економічні санкції ЄС проти Росії ще на 6 місяців. Офіційний переклад на наступному тижні", - написав Йозвяк.

Джерело: День
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