Марчук виступив за створення єдиної структури з протидії агресії РФ

Представник України у трьохсторонній мінській контактній групі Євген Марчук виступив за створення єдиної структури з протидії російській агресії на Донбасі, передає УНН.

"У нас є кілька силових відомств, а фактично немає єдиної структури, яка б протидіяла російській збройній агресії. Я сподіваюсь, що це знайде свою реалізацію", - заявив Марчук.

Він зазначив, що поки президент Російської Федерації Володимир Путін не визнає факт присутності російських кадрових військових на Донбасі, бойовики також цього не зроблять.

"Доки Путін не визнає присутність російських військ на Донбасі, як він це зробив з Кримом в фільмі, ні один з переговірників у Мінську навіть не заїкнеться про це. З цього випливає для нас дуже складний момент. Ні в одному документі немає ідентифікації, що Росія учасник міжнародного збройного конфлікту", - заявив Марчук.

Нагадаємо, що за добу бойовики 30 разів відкривали вогонь, загинув 1 військовий.