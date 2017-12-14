Міненерговугілля утворило комісію з реорганізації "Укренерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України утворило комісію з реорганізації (перетворення) держпідприємства НЕК "Укренерго" в приватне акціонерне товариство (ПрАт), 100% акцій якого належать державі.

Згідно з оприлюдненим на сайті Міненерговугілля наказом №728 від 5 грудня 2017 року, комісія в тримісячний термін має подати на затвердження проект статуту "Укренерго" та акт оцінки цілісного майнового комплексу, пише Інтерфакс.

Крім того, комісія має забезпечити стягнення дебіторської заборгованості, а термін заявлення кредиторами вимог до "Укренерго" - два місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення щодо реорганізації підприємства.

До складу комісії входять представники профільного міністерства, Мінекономрозвитку, Фонду держмайна (ФДМ) і самої компанії.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 22 листопада 2017 року схвалив перетворення "Укренерго" в ПрАТ, 100% акцій якого належать державі. Усе майно, що перебуває на балансі ДП та забезпечує цілісність об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України, диспетчерське управління, магістральні та міждержавні мережі, закріплюється за ПрАТ і не підлягає відчуженню.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, яке перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості, але буде перетворене в приватне акціонерне товариство.