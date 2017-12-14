Московський суд відмовився арештувати та зупинити монтаж "кримських турбін" Siemens

Арбітражний суд Москви відмовив у позові німецької компанії Siemens щодо повернення так званих кримських турбін. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Арбітражний суд Москви відмовився арештувати та зупинити монтаж "кримських турбін". Саме такі вимоги висувала німецька компанія у своєму позові, передає Еспресо. TV.

Раніше повідомлялось, що Siemens подав до суду на російську компанію “Технопромэкспорт” за порушення договору, за яким розміщення турбін не має право порушувати міжнародні санкції, а саме перебувати на території окупованого півострова.

У відповідь “Технопромэкспорт” звинуватив німецький концерн у загрозі сувернітету Росії і подав зустрічний позов щодо визнання пунктів контракту про постачання турбін до Криму недійсними.

Не дивлячись на цю відмову суду, Siemens ще має можливість повернути собі обладнання: другий позов проти "Технопромэкспорту" розглянуть 10 січня. Якщо приймуть позитивне рішення і контракт буде визнано недійсним, турбіни повернуть виробнику.