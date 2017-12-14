На Одещині обстріляли рейсовий автобус з пасажирами

В Одеській області кілька молодиків відкрили вогонь по рейсовому пасажирському автобусу, де на той час перебували люди.

Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що інцидент стався ще пізно ввечері 12 грудня поблизу села селі Холмське Арцизького району. Зловмисники, перебуваючи біля узбіччя дороги, кілька разів відкрили вогонь з рушниці по автобусу, що прямував маршрутом "Рені-Бориспіль".

На момент стрілянини в автобусі перебували 12 осіб, ніхто з них не постраждав.

За фактом стрілянини було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.