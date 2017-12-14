Нацбанк попередив про інфляцію в кінці року

Національний банк України спрогнозував, що інфляція буде суттєво вищою на кінець 2017 року від їхнього попереднього прогнозу на рівні 12,2%. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, передає УНН.

“Недостатньо швидке зниження інфляції свідчить, що на кінець 2017 року інфляція більш суттєво відхилиться від цільового рівня, ніж припускалося раніше”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, як пояснили у НБУ, стримати зниження інфляції можуть вищі видатки у бюджеті на 2018 рік, ніж прогнозувалося раніше. Також, за їхньою інформацією, є ризик значного підвищення соцстандартів.

До того, ж у НБУ заявили, що посилилися ризики відтермінування наступного траншу МВФ.

Нагадаємо, НБУ спростив умови ввезення готівкової валюти з-за кордону.