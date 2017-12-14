НАЗК закрило доступ до е-декларацій для співробітників НАБУ

Рішенням Національного агентства з питання запобігання корупції доступ до е-декларацій для співробітників Національного антикорупційного бюро закрито, передає УНН.

“Рішенням НАЗК доступ закритий. Відкрито кримінальне провадження і зараз цим питанням займається кіберполіція”, — повідомили у НАЗК.

8 грудня НАЗК на своєму засіданні ухвалило рішення закрити співробітникам НАБУ доступ до е-декларацій.

Рішення прийняте на період з’ясування обставин, що вказують на зміну статусу щорічної декларації за 2016 рік в ІТС Реєстр одного із суб’єктів декларування. Національне агентство зафіксувало, що була зроблена та підтверджена власним електронним цифровим підписом уповноваженої особи НАБУ зміна е-декларації. НАБУ поки ситуацію не коментує.