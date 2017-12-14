Палата общин Британії зобов'язала Мей узгодити угоду про Brexit з депутатами

Палата общин Великобританії ухвалила зміни до британського закону щодо виходу зі складу Європейського Союзу, які вимагають обов'язкового затвердження депутатами будь-якої угоди про Brexit з Брюсселем, передає Deutsche Welle.

Відповідну поправку підтримало 309 депутатів нижньої палати британського парламенту, тоді як "проти" проголосувало 305 парламентарів, інформує агенція AP. Ухвалення цієї поправки, проти якої категорично виступала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, стало можливим завдяки тому, що кілька депутатів від її Консервативної партії долучились до опозиції та проголосували "за".

Як зазначає агентство AFP, такий результат голосування став поразкою уряду Терези Мей у британському парламенті, оскільки це голосування у Палаті общин, яке стосувалось Brexit, називали ключовим. Це рішення може ускладнити зусилля Лондона щодо виходу з ЄС, додає Reuters.

Суперечки з цього питання вже давно точилися у британському парламенті. Також серед британських парламентарів точилися запеклі суперечки, зокрема, щодо точної дати Brexit, а також щодо того, чи можуть депутати лише затверджувати угоду щодо виходу зі складу ЄС, чи ще й мають право вносити до неї зміни.

Нагадаємо, раніше в середу депутати Європарламенту підтримали початок наступної фази переговорів щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. За словами голови переговорної групи від Брюсселя у Brexit-переговорах Мішеля Барньє, нова фаза перемовин обіцяє бути не легшою за попередню.