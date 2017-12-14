Президент України Петро Порошенко вшанував пам'ять ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Про це повідомили у прес-службі українського президента.

Зазначається, що перед початком заходу пам'ять ліквідаторів аварії вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави встановив квіткову композицію в національних кольорах до пам'ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та поклав квіти до Меморіального кургану "Героям Чорнобиля" в Києві", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що крім Порошенка в урочистих заходах також взяли участь: голова Верховної Ради Андрій Парубій, міністр оборони України Степан Полторак, а також представники духовенства та громадськості.

Вибух на Чорнобильській АЕС стався 26 квітня 1986 року в 1:23:47 у ході проведення проектного випробування турбогенератора №8 на 4 енергоблоці, в результаті був повністю зруйнований реактор. Будівля енергоблоку, покрівля машинного залу частково обвалилися. Виникло понад 30 вогнищ пожежі, основні з них через годину були придушені, а до 5 години ранку 26 квітня пожежу ліквідували.

Безпосередньо під час вибуху на четвертому енергоблоці загинула тільки одна людина, ще один помер вранці від отриманих травм. 27 квітня 104 постраждалих евакуювали в Московську лікарню №6. Згодом у 134 співробітників ЧАЕС, членів пожежних та рятувальних команд розвинулась променева хвороба, 28 з них померли протягом наступних декількох місяців.

Радіоактивна хмара від аварії накрила європейську частину СРСР, більшу частину Європи, східну частину США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі.

Із зони ураження були евакуйовані близько 200 тисяч осіб. Ситуація ускладнювалася тим, що радянське керівництво довго замовчувало факт катастрофи, а 1 травня люди, нічого не знаючи, вийшли на травневий мітинг.

За даними організації Союз "Чорнобиль", з 600 тисяч ліквідаторів 10% померло, а ще 165 тисяч стали інвалідами.