Посли країн G7 вкотре підтримали НАБУ

Посли країн Великої сімки в України виступили на підтримку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та інших незалежних антикорупційних інститутів країни. Про це йдеться у заяві дипломатів, поширеній у четвер посольством Італії в Україні.

"Посли G7 продовжують підтримувати НАБУ. Незалежні антикорупційні інституції підтримують українські прагненнях реформ, довіру, та майбутнє як сучасної, процвітаючої та демократичної країни", - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада на сайті Державної міграційної служби з'явилась інформація про затримання агента НАБУ під час спроби дати хабар першому заступнику голови ДМС, передає Укрінформ.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив проводив спецоперацію з викриття корупційної схеми, а СБУ, ведучи прослуховування для бюро, завербувала Пімахову для тиску на НАБУ.

5 грудня 2017 року заступник генерального прокурора Юрій Столярчук повідомив про підозру ще двом співробітникам НАБУ. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України: надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369) та провокацію підкупу (ст. 370). Затриманому раніше детективу НАБУ було повідомлено про підозру 30 листопада.

У НАБУ звинуватили Генпрокуратуру та СБУ у свідомому зриві кількох спецоперацій бюро під прикриттям.