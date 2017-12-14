Рада може ухвалити закон про антикорупційний суд у лютому, - Мін’юст

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що в лютому 2018 року Рада має намір прийняти закон про створення спеціального антикорупційного суду, підтриманий Міжнародним валютним фондом. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters.

"Ухвалення судового закону в лютому буде важливим кроком на шляху отримання більшої допомоги від МВФ, який хоче, щоб Україна підвищила тарифи на газ, зробила свою пенсійну систему стабільною і скасувала мораторій на продаж сільськогосподарських угідь", - зазначив чиновник, передає "112-Україна".

При цьому Петренко усвідомлює, що підтримка закону буде крихкою, так як деякі депутати з його прийняттям можуть опинитися під слідством правоохоронних органів. Проте проект повинен бути підтриманий.

Нагадаємо, що зазначений закон визначає, яким чином антикорупційним судом буде отримана фінансова автономія, а також вказує, як будуть обиратися нові судді. Прийняття закону має позбавити країну від нинішньої системи вибору суддів, при якій представники юстиції отримують широке поле для корупції.