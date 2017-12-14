Рева: Три мільйони українців отримують пенсію нижче середньої

Три мільйони громадян в Україні отримують пенсію нижче середньої, тому що раніше вони отримували низькі зарплати

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні 3 мільйони громадян, з яких 2,5 мільйона жінок і 500 тис. чоловіків, що мають повний страховий стаж, але через свої низькі зарплати отримують пенсію нижче середньої. Тому на наступному етапі пенсійної реформи уряд це врахує і несправедливість для 3 мільйонів пенсіонерів буде виправлена ", - заявив Рева.

Посадовець також наголосив на проблемі, характерній для деяких пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжують працювати і погоджуються на пропозицію працедавців по зменшенню рівня заробітної плати (оскільки пенсія компенсує втрати), але після закінчення трудової діяльності і перерахунку пенсії, можуть отримувати менший коефіцієнт зарплати, навіть зі збільшенням вислуги років.

"Сьогодні розглядається варіант фіксації коефіцієнта заробітку на момент призначення пенсії, і його перегляду тільки за умови отримання більшої зарплати після цього. Сьогодні збираються такі пропозиції для подальшого внесення коректив в систему пенсійного забезпечення", - пояснив міністр.