Рютте очікує на продовження санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте очікує, що ЄС продовжить санкції проти Росії.

Про це він сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі, передає ЄП.

"Гадаю, ми продовжимо їх", - сказав він, відповідаючи на питання щодо антиросійських санкцій.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року.

Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

19 березня 2015 року тривалість санкцій зв'язали з повним виконанням Мінських угод, які повинні були бути виконані до 31 грудня 2015 року.

Оскільки цього не сталося, і з огляду на те, що Мінські угоди як і раніше не були повністю виконані, Рада ЄС продовжила санкції.

Очікується, що на саміті ЄС буде прийняте політичне рішення про чергове продовження економічних санкцій.