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Швеція планує підвищити мінімальний пенсійний вік

14 грудня, 2017 - 11:24

Основні політичні партії Швеції домовилися про підвищення мінімального віку, у якому працівник може претендувати на державну пенсію.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Працівники в даний час можуть обирати державну пенсію у віці від 61 року. До 2026 цей вік буде поступово підвищено до 64 років.

Поточна пенсійна система була розроблена приблизно 20 років тому, і шведи зараз живуть в середньому приблизно на 2,5 роки довше.

"Це позитивнее явище, але це означає, що пенсії ... мають тривати довше", - сказано в заяві політичних партій.

"Для того, щоб підтримувати гарний і сталий рівень пенсій, люди повинні працювати довше" – заявили вони

Запланована реформа також ускладнить для компаній процедуру звільнення працівників,  які хочуть продовжувати працювати після настання обов'язкового пенсійного віку.

 
    
Джерело: Європейська правда
          
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