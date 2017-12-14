Сьогодні розглянуть відвід судді, яка веде справу про спецдозвіл на слідство щодо Януковича

Сьогодні Печерський райсуд Києва розгляне заявлений відвід судді Світлані Шапутько, яка розглядає клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство щодо екс-президента Віктора Януковича, який підозрюється в організації та керуванні розстрілами активіств Майдана у лютому 2014 року, пише УНН.

“Відвід буде розглянутий сьогодні о 16:00 суддею Романом Новаком”, — сказали в суді.

12 грудня захист В.Януковича у справі про розстріл Майдану вдруге заявив відвід судді Печерського районного суду Києва Світлані Шапутько.

Нагадаємо, захист Януковича планує наполягати на участі підзахисного в допиті свідків.