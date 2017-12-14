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Сьогодні розглянуть відвід судді, яка веде справу про спецдозвіл на слідство щодо Януковича

14 грудня, 2017 - 10:35
Фото з сайту "112 Україна"

Сьогодні Печерський райсуд Києва розгляне заявлений відвід судді Світлані Шапутько, яка розглядає клопотання Генпрокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове слідство щодо екс-президента Віктора Януковича, який підозрюється в організації та керуванні розстрілами активіств Майдана у лютому 2014 року, пише УНН.

“Відвід буде розглянутий сьогодні о 16:00 суддею Романом Новаком”, — сказали в суді.

12 грудня захист В.Януковича у справі про розстріл Майдану вдруге заявив відвід судді Печерського районного суду Києва Світлані Шапутько.

Нагадаємо, захист Януковича планує наполягати на участі підзахисного в допиті свідків.

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