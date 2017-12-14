Столтенберг: Оборонна програма ЄС має уникнути конкуренції з НАТО

Нова програма Євросоюзу у сфері оборони (PESCO) надасть нові можливості для НАТО, але до неї мають бути залучені не тільки європейські члени Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту лідерів ЄС, де мають затвердити створення PESCO, передає ЄП.

"Я вітаю ініціативу зі зміцнення європейської оборони, тому що це буде корисно і для ЄС, і для НАТО. Ця ініціатива надасть більше можливостей, дозволить збільшити оборонні витрати", - сказав Столтенбрег.

Він зазначив, що для втілення потенціалу цієї ініціативи в повному обсязі необхідно зосередитися на трьох основних питаннях:

- має бути зв'язок розвитку можливостей між ЄС та НАТО. Не можна допустити конфлікт різних вимог ЄС та НАТО до одних і тих же країн;

- сили та можливості, розроблені в рамках ініціатив ЄС, мають бути доступні для НАТО;

- максимально можливе залучення союзників НАТО, які не належать до ЄС, тому що вони є ключовими гравцями європейської безпеки.

"Ми маємо пам’ятати, що після Brexit 80% оборонних витрат НАТО будуть надходити від країн-членів НАТО, які не входять до ЄС? і це підкреслює важливість уникнення конкурентності між ЄС та НАТО", - сказав Столтенберг.