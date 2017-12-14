Суд Бельгії закрив справу з видачі Пучдемона Іспанії

Бельгійський суд закрив справу щодо лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона та ще чотирьох екс-урядовців автономії.

Про це повідомляє RTBF.

Іспанське видання Еl Рais повідомляє, що розгляд справи тривав лише 5 хвилин. При цьому підслідних на засіданні не було. Справу закрили після того, як суд Іспанії відкликав європейський ордер на арешт Пучдемона та його спільників.

Раніше Іспанія вимагала від Бельгії екстрадиції Пучдемона та його прибічників-міністрів, яких звинуватили в заколоті, непокорі владі та розкраданні державних коштів. За цими звинуваченнями лідерам каталонських сепаратистів загрожує до 30 років позбавлення волі.