Тіллерсон: Путін не просто обрав сторону конфлікту, а вдерся до України

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що під час збройного протистояння на сході України президент РФ Володимир Путін не просто обрав сторону конфлікту, а вдерся до іншої держави.

Тіллерсон назвав "неприйнятним" вторгнення Росії на Донбас, повідомляє Голос Америки.

"Одна справа, коли країни обирають ту чи іншу сторону в конфлікті – Росія обрала сторону Башара аль-Асада, а наш вибір був іншим; але коли одна країна нападає на територію іншої – так тривати не може", - зазначив держсекретар США.

Він також наголосив на важливості розблокування Мінського процесу.

"Ці переговори були заморожені, коли я почав працювати на посаді і на нашій першій зустрічі Путін запитав, чи можливо призначити когось, хто б напряму працював з ним і з Кремлем над поновленням переговорів. Я призначив посла Курта Волкера, щоб він займався цим питанням", - сказав Тіллерсон.

За його словами, припинення насильства на сході України є найбільш нагальним питанням.

"Там більше жертв серед цивільного населення в 2017 році, порівняно з 2016 роком. Кількість порушень режиму припинення вогню зросла на 60%...Ми підтримуємо діалог – дуже потужний діалог між військовими і потужний дипломатичний діалог і ми будемо продовжувати вести цей діалог, але, як ми говоримо нашим партнерам в Росії – нам потрібні гарні новини. Потрібно, щоб в цих відносинах відбулось щось позитивне, але зараз ми не можемо ні на що вказати. Ми чекаємо, ми чекаємо", - додав Тіллерсон.