Турчинов і Столтенберг обговорили, як протидіяти агресії РФ

Євроатлантична інтеграція є стратегічною метою України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, повідомляє прес-служба РНБО.

"Під час перемовин сторони обговорили питання протидії російській агресії на сході України та гібридні загрози, які зараз постали перед нашою країною", - йдеться у повідомленні.

За словами Турчинова, порівняно з 2014 роком, сьогодні в Україні якісно нова армія, яка здатна боронити країну.

"Виходячи з тих викликів, які сьогодні стоять перед державою, значна частина коштів Державного бюджету спрямована на оборону і безпеку України. Загальні витрати на безпеку і оборону у 2017 році перевищили 5% ВВП", - сказав він, додавши, що аналогічна ситуація і з бюджетом на 2018 рік.

Крім того, співрозмовники обговорили питання реформування сектору безпеки і оборони України, переходу на стандарти НАТО та складнощі на цьому шляху.