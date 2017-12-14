Турчинов і Столтенберг обговорили, як протидіяти агресії РФ

Євроатлантична інтеграція є стратегічною метою України.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, повідомляє прес-служба РНБО.
"Під час перемовин сторони обговорили питання протидії російській агресії на сході України та гібридні загрози, які зараз постали перед нашою країною", - йдеться у повідомленні.
За словами Турчинова, порівняно з 2014 роком, сьогодні в Україні якісно нова армія, яка здатна боронити країну.
"Виходячи з тих викликів, які сьогодні стоять перед державою, значна частина коштів Державного бюджету спрямована на оборону і безпеку України. Загальні витрати на безпеку і оборону у 2017 році перевищили 5% ВВП", - сказав він, додавши, що аналогічна ситуація і з бюджетом на 2018 рік.
Крім того, співрозмовники обговорили питання реформування сектору безпеки і оборони України, переходу на стандарти НАТО та складнощі на цьому шляху.
Турчинов подякував Столтенбергу за нещодавню заяву на Міжнародному форумі безпеки 17 листопада у Галіфаксі про те, що двері НАТО відкриті для України та Грузії, зазначивши, що Україна для просування на шляху до Альянсу "сфокусована на реформах, на модернізації сектору безпеки і оборони, боротьбі з корупцією та посиленні демократичних інститутів". Секретар РНБО наголосив, що новим важливим етапом взаємодії України і НАТО може стати приєднання нашої країни до Програми розширених можливостей. "За висновками військових експертів країн-партнерів, - додав він, - Україна відповідає усім критеріям, яким має відповідати потенційний учасник Програми". Він наголосив, що Україна зацікавлена у проведенні засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів під час саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року. Генсек НАТО у свою чергу наголосив, що Україна важлива для безпеки Європи в цілому. "Країни-члени Альянсу готові і надалі допомагати вашій країні на шляху її цивілізаційного вибору", - наголосив він.
Турчинов подякував Столтенбергу за нещодавню заяву на Міжнародному форумі безпеки 17 листопада у Галіфаксі про те, що двері НАТО відкриті для України та Грузії, зазначивши, що Україна для просування на шляху до Альянсу "сфокусована на реформах, на модернізації сектору безпеки і оборони, боротьбі з корупцією та посиленні демократичних інститутів".
Секретар РНБО наголосив, що новим важливим етапом взаємодії України і НАТО може стати приєднання нашої країни до Програми розширених можливостей. "За висновками військових експертів країн-партнерів, - додав він, - Україна відповідає усім критеріям, яким має відповідати потенційний учасник Програми". Він наголосив, що Україна зацікавлена у проведенні засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав і урядів під час саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.
Генсек НАТО у свою чергу наголосив, що Україна важлива для безпеки Європи в цілому. "Країни-члени Альянсу готові і надалі допомагати вашій країні на шляху її цивілізаційного вибору", - наголосив він.