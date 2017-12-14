У Берліні почалася масштабна спецоперація проти ІД

У четвер вранці, 14 грудня, в Берліні почалася масштабна спецоперація проти терористичної організації Ісламська держава.

Про це з посиланням на німецьку прокуратуру передає Укрінформ.

Як зазначається, метою спецоперації є виявлення осіб, пов'язаних з ІД.

Згідно з наявною інформацією, наразі вже затримано кілька осіб, які воювали раніше в Сирії на боці терористів.

Крім того, спецназ проводить обшуки в квартирах в районі Нойкельн, а також на Будапештер-штрассе.

За словами правоохоронців, деякі із затриманих були пов'язані з берлінським терористом Анісом Амрі, який врізався на вантажівці в натовп людей на Різдвяному ярмарку в центрі міста.