У Берліні почалася масштабна спецоперація проти ІД

14 грудня, 2017 - 13:24
У четвер вранці, 14 грудня, в Берліні почалася масштабна спецоперація проти терористичної організації Ісламська держава.
Про це з посиланням на німецьку прокуратуру передає Укрінформ.
Як зазначається, метою спецоперації є виявлення осіб, пов'язаних з ІД.
Згідно з наявною інформацією, наразі вже затримано кілька осіб, які воювали раніше в Сирії на боці терористів.
Крім того, спецназ проводить обшуки в квартирах в районі Нойкельн, а також на Будапештер-штрассе.
За словами правоохоронців, деякі із затриманих були пов'язані з берлінським терористом Анісом Амрі, який врізався на вантажівці в натовп людей на Різдвяному ярмарку в центрі міста.
Джерело: Укрінформ