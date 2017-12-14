У Дніпрі вибухнув автомобіль прокурора

У Дніпрі біля будівлі суду вибухнула автівка прокурора. У прокуратурі Дніпропетровської області факт вибуху підтвердили.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Дніпропетровщини Олександра Сараєва, передає УНН.

“Сьогодні біля суду дійсно стався вибух авто, яке належить прокурору”, - сказала Сараєва.

Водночас, прес-секретар Дніпропетровської прокуратури на даний час не володіє інформацією про те, через що стався вибух цього автомобіля: чи від зовнішнього чинника, чи від самозаймання.

У ГУ ДСНС у Дніпропетровській області повідомили, що сьогодні надійшло повідомлення на “101” про те, що на вулиці Новоселівській у Дніпрі палає автомобіль марки Мерседес Е220D.

“Прибувши на місце пожежі, вогнеборці встановили, що загоряння виникло у моторному відсіку автомобіля. Повністю ліквідували пожежу о 14:49”, — розповіли у відомстві.

У ДСНС Дніпропетровщини також поінформували, що вогнем знищено моторний відсік, салон та багажник автомобіля, але ніхто не постраждав.