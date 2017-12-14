У Франції поїзд врізався у шкільний автобус, загинуло 4 людини

У Франції поїзд врізався у шкільний автобус на переїзді у департаменті Східні Піренеї. В результаті аварії загинули щонайменше четверо людей.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

В результаті аварії також є кілька постраждалих, але точна кількість поки невідома. В той же час, поліція поки офіційно підтвердила загибель тільки однієї людини.

У поїзді перебували 25 пасажирів, ніхто з них не постраждав. Чиновники також повідомили, що переїзд був обладнаний всіма необхідними знаками та сигналізацією.

На даний момент відомо, що автобус перевозив учнів з коледжу міста Міяс, а також двох муніципалітетів.

За словами свідків, після зіткнення автобус розірвало на дві частини. Причини аварії поки невідомі.

На місці аварії вже перебувають рятувальники, постраждалих вертольотами відправляють до найближчих лікарень.