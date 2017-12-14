У Канцелярії Дуди підбили підсумки його візиту до України

Голова Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський підбив підсумки візиту Анджея Дуди до України, який відбувся у середу, 13 грудня. За словами Щерського, дуже важливо те, що візит Дуди в Україну відбувся, "це показало нашу волю до діалогу та рішучого представлення наших аргументів".

В інтерв'ю wPolityce.pl Щерський зазначив, що польська позиція у справі дотримання певного порядку у взаємовідносинах "наштовхнула українську сторону до висновків".

"Для України цінність партнерства з Польщею дуже велика, а тому вона не може стати жертвою осіб, котрі…ставлять під сумнів нашу співпрацю. Президент (Дуда – Ред.) провів дуже рішучу, чоловічу розмову з президентом Порошенком. Думаю, що її результатом є розуміння, що ставити під сумнів наші відносини через деяких осіб та рішення - це помилка", - цитує фрагмент інтерв'ю Польське Радіо.

Чиновник зазначив, що однією з тем перемовин обох президентів було питання розблокування ексгумацій.

"Заява з боку президента Порошенка важлива і обов’язкова для нього. Він делегував на перемовини з Польщею віце-прем’єра. Це має призвести до розблокування ексгумацій та навести лад у політиці пам’яті", - сказав Щерський.

На його погляд, дуже важливою під час зустрічі була також заява про те, що пам’ятники жертвам можна ставити тільки в історично підтверджених місцях.

На запитання, чи на підставі цих заяв українці можуть вимагати відбудови пам’ятника УПА у Грушовичах, Щерський відповів: "Побачимо, чи українці повністю дотримаються своїх забов`язань".

У свою чергу, президент Порошенко після переговорів з президентом Дудою заявив, що історія не повинна впливати на стратегічне партнерство між двома країнами.