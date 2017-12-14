У Києві хочуть створити музей прапора

У Києві планують створити новий музей, присвячений державній символіці. Музей прапора, найімовірніше, розмістять на території музею історії України у Другій Світовій війні, повідомляє телеканал "Київ".

У серпні 2018 року над ним планують підняти найбільший український прапор. Сталевий флагшток буде заввишки 75 метрів. А розмір прапора – 12,5 на 19 метрів. Загальна вага металевої конструкції флагштока – 85 тон.

"Державний прапор є символом, державним символом. Наскільки це важливо? На горі Карачун наші хлопці ціною власного життя встановлювали прапор. Цей флагшток буде встановлений на найвищій точці, де його буде видно майже зі всього міста. Там планується зробити музей прапора", – зазначив міський голова Віталій Кличко.