У Львові експонують зображення жінки якому 7,5 тисяч років

Сьогодні, 14 грудня, в львівському Музеї етнографії та художнього промислу відкрилася виставка «Археологія автострад. Розкопки під час масштабного будівництва доріг біля Кракова». Дана експозиція є результатом археологічних досліджень 1997 – 2010 років під час будування дороги А4 від Кракова до кордону з Україною.

На виставці представлено понад 600 артефактів, які вдалося знайти археологам. Це як мистецькі речі, ремісничі знаряддя праці, біжутерія, скло, військова амуніція тощо. Часовий період в який було виготовлено ці речі дуже різний. Тут є речі яким кілька тисяч років і ті, яким лише сто років.

Зокрема окрасою виставки є глиняна фігурка жінки періоду неоліту. Вона була виготовлена в 5500 році до нашої ери. Тобто їй уже близько 7500 років, що не може не вражати, особливо зважаючи, що фігурка керамічна і збереглася без пошкоджень.

Крім того для глядачів розгорнули 47 банерів. На них можна ознайомитися як проходили археологічні розкопки та дослідження, які речі археологам вдалося віднайти та як ці речі робилися колись. Прикладом може бути розкопана криниця. Звісно, представити її на виставці не змогли, але на банерах можна подивитися, як її колись робили люди. Також є 4 цифрових екрани, на яких нон-стоп транслюються фотографії із розкопок.

Львів став першим містом в Україні, в яке привезли «Археологію автострад». До цього її демонстрували лише в польських містах. Окрім Львова виставку експонуватимуть ще в трьох містах – Києві, Полтаві та Дніпрі.

Оглянути виставку у Львові можна буде до кінця лютого 2018 року.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора